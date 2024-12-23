Никакого праздника: жители Литвы хотят «Щелкунчика», а не итальянский балет

Очередная отмена русской культуры испортила праздник жителям Литвы. «Щелкунчика» Петра Чайковского внезапно заменили в репертуаре Литовского национального театра оперы и балета — показом произведения итальянских балетмейстеров.
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