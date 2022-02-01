10 советов для удачной ловли сазана

В этой статье мы собрали десять ценных советов, следуя которым вы обязательно поймаете сазана. Рассказываем, что выбрать между плетенкой и монофилом, почему длинные поводки — это табу, в какое время лучше отправляться на рыбалку и многое другое.
В этой статье мы собрали десять ценных советов, следуя которым вы обязательно поймаете сазана. Рассказываем, что выбрать между плетенкой и монофилом, почему длинные поводки — это табу, в какое время лучше отправляться на рыбалку и многое другое.
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