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Фольклорная экспедиция: как молодёжь учится старинным танцам у носителей традиции в деревнях Тверской области

Фольклорная экспедиция: как молодёжь учится старинным танцам у носителей традиции в деревнях Тверской области

В поисках живого фольклора: экспедиция сохранила кадриль «Чиж» в деревнях Тверской области. В минувшие выходные состоялась совместная экспедиция Тверского областного Дома народного творчества и Народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Славяночка» (ТвГУ).

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