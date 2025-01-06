Российские войска освободили Даченское в ДНР

Eduard

Молодцы парни!Отбивайте сколько можете,будущее будит спокойнее.Александр Невский ради нашего с вамибудущего воевал с немцами.Да ,там тоже были убитые и раненые,как и во всех войнах.В мирное время люди тоже погибают,такова жизнь!