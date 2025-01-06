Российские войска освободили населенный пункт Даченское в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Российские войска освободили Даченское в ДНР
Комментарии
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Eduard
Молодцы парни!Отбивайте сколько можете,будущее будит спокойнее.Александр Невский ради нашего с вамибудущего воевал с немцами.Да ,там тоже были убитые и раненые,как и во всех войнах.В мирное время люди тоже погибают,такова жизнь!
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