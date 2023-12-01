Депутат ГД Выборный: Отмена транспортного налога для участников СВО – одна из эффективных мер поддержки

Рабочей группой Совета Федерации РФ разработан единый стандарт поддержки Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный напомнил жителям Москвы, что система мер поддержки участников СВО постоянно развивается.
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