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«Остров Мечты» высадил более 27 тысяч деревьев и кустарников в Нагатинской пойме

«Остров Мечты» высадил более 27 тысяч деревьев и кустарников в Нагатинской пойме

Всего за шесть лет работы «Остров Мечты» высадил уже более 27 тысяч деревьев и кустарников. Стратегия развития холдинговой компании «Остров Мечты» включает в себя последовательную работу по формированию комфортной городской среды.

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