«Остров Мечты» высадил более 27 тысяч деревьев и кустарников в Нагатинской пойме

Всего за шесть лет работы «Остров Мечты» высадил уже более 27 тысяч деревьев и кустарников. Стратегия развития холдинговой компании «Остров Мечты» включает в себя последовательную работу по формированию комфортной городской среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии