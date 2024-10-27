Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП в Севастополе

В Севастополе ушел из жизни актер театра и кино Максим Шпаковский. Артист, получивший особую популярность по роли в сериале «Сваты», погиб в ночь на пятницу, 25 октября, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
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