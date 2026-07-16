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Zero Hedge

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Netflix & Spill: Streamer Smashed To 2 Year Low After Forecast Misses Across The Board

Netflix & Spill: Streamer Smashed To 2 Year Low After Forecast Misses Across The Board

Netflix & Spill: Streamer Smashed To 2 Year Low After Forecast Misses Across The Board It has been a brutal year for NFLX longs, who have seen their favorite stock slide in a straight line since last summer, erasing almost 50% from the July 2025 all time high of $134.

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