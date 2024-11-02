Правительство утвердило три уровня дифференциации электротарифов

Правительство утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет- Диапазоны были разработаны ФАС, они начнут действовать с 1 января 2025 года.
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