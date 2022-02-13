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В центре ДНКОМ предупредили о вызванных COVID-19 системных воспалениях у детей

В центре ДНКОМ предупредили о вызванных COVID-19 системных воспалениях у детей

Основатель и руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев заявил в разговоре с ТАСС, что коронавирусная инфекция у детей, в том числе вызванная "штаммом омикрон", может привести к системным воспалениям.

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