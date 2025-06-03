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РБК СТИЛЬ

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Бодрум: гастрономия, архитектура и вертолеты

Бодрум: гастрономия, архитектура и вертолеты

Бодрум в последние годы перестал быть просто локацией с яхтами и ночной жизнью. National Geographic включил его в список лучших туристических направлений 2025 года, и дело тут не только в потрясающей природе.

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