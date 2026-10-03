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Летунов про 3:4 Б от ЦСКА и поражения «Динамо»: «Нужно переламывать серию. Сегодня честно работали, претензий ни к кому нет. Играли с уверенностью, позитивом»

Нападающий « Динамо » Максим Летунов высказался после поражения от ЦСКА (3:4 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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