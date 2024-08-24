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Вафли в тесте и еще 5 безумных блюд с кулинарных сайтов

Вафли в тесте и еще 5 безумных блюд с кулинарных сайтов

Одни кулинары строго следуют рецептам, а если и отклоняются от них, то совсем чуть-чуть. Ну, а другие дают волю фантазии и декораторским талантам и создают неповторимые блюда — неповторимые в том смысле, что повторять это мало кто захочет.

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