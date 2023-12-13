В Палате представителей США одобрили расследование по импичменту Байдену

Согласно итогам голосования, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила резолюцию, в соответствии с которой будет продолжено расследование по делу об импичменте главы страны Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии