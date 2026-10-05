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Оливер Бермэн: «В Малайзии переехал в другой отель из-за паука в номере. Не стал открывать чемодан – боюсь, что он там»

Пилот « Хааса » рассказал, что во время гоночного уик-энда в Малайзии, где прошел Гран-при Бахрейна , был вынужден сменить отельный номер посреди ночи из-за паука.

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