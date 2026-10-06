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Газета.ру

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Глава Минтранса Никитин провел заседание после атаки на танкер "Афрамакс Рио"

Глава Минтранса Никитин провел заседание после атаки на танкер "Афрамакс Рио"

Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по устранению последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио», которая произошла у побережья Черного моря.

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