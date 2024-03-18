Шенгенские визы: все, что нужно знать туристам, планирующим поездку через Болгарию Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной от пресс-службы туроператора «Русский Экспресс» и опубликованной в «Известиях» 15 марта, с 1 апреля Болгария перейдет на выдачу российским гражданам шенгенских виз вместо национальных.