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Семьи участников СВО смогут бесплатно отправиться на Соловки

Семьи участников СВО смогут бесплатно отправиться на Соловки

Касается это тех семей, которые не дождались возвращения домой своих воинов.Накануне губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с Юлией Белеховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества.

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Evgenija Palette
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