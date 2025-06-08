Семьи участников СВО смогут бесплатно отправиться на Соловки

Касается это тех семей, которые не дождались возвращения домой своих воинов.Накануне губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с Юлией Белеховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества.
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