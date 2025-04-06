“Крестовый поход”: Трамп до смерти напугал Европу союзом с Россией

Тарифные войны президента США Дональда Трампа ослабляют позиции Брюсселя на Украине, формируя экономическое и стратегическое партнерство в отношениях с Россией, направленное против ЕС, пишет испанское издание Publico.
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