Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе

В Жовтневом районе Мариуполя завершили восстановление пятиэтажного дома, серьезно пострадавшего от пожаров в 2022 году.
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