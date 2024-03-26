Сочи! Волны почти 5 метров, в портах тягун

26 и 27 марта 2024 прогнозируют сильные дожди с грозами, а также усилением ветра до 20-23 м/с. В горах ожидается сильных мокрый с нег с налипанием на деревьях и проводах, выше 1000 метров над уровнем моря- сильный снег.
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