Ростех доработает штурмовик Су-25 под новые средства поражения исходя из опыта СВО

Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил ТАСС, что госкорпорация планирует доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения после опыта его применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил ТАСС, что госкорпорация планирует доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения после опыта его применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
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