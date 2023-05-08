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Ростех доработает штурмовик Су-25 под новые средства поражения исходя из опыта СВО

Ростех доработает штурмовик Су-25 под новые средства поражения исходя из опыта СВО

Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил ТАСС, что госкорпорация планирует доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения после опыта его применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

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