Польша: В аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) в Люблинском воеводстве и аэропорту Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве были возможны перебои в полете после того, как во второй половине дня были введены временные ограничения на полеты, поскольку военные самолеты отреагировали на активность российских беспилотников на западе Украины.