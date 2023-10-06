В АвтоСпецЦентр Jetour Внуково стартовали продажи нового Jetour X70 Plus

Для клиентов АвтоСпецЦентр Jetour Внуково доступна новинка – полноразмерный Jetour X70 Plus, разработанный в рамках концепции бренда Travel+, идеально подходящий для комфортных и безопасных путешествий всей семьей.
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