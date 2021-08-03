Уши, лапы, хвост

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Спасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать

Спасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать

Когда-то Пэтси Гиббсон подобрал двух лисят. Малышки очень быстро привыкли к мужчине и ходили за ним по пятам.

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светлана медянцева
класс!!!
Александр Фесенко
Мужик заслуживает глубочайшего уважения!!!! Надолго ли его хватит?
Karmadon
Отпустить их в родные леса?.. Х-ха! Где они там найдут халявную жрачку? Вот и вся "лубоф-ф".
Элеонора Коган
Молодец мужик, спас лисят, и они ему ответили своей любовью!!!
Лариса Дормидонтова
Молодец! Спас таких красавиц!
Светлана Войтович
Здоровья и долгих лет жизни!!!

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