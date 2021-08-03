Спасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать

Уши, лапы, хвостВ мире животныхСпасенные лисята влюбились в нового хозяина и не захотели его покидать Когда-то Пэтси Гиббсон подобрал двух лисят. Малышки очень быстро привыкли к мужчине и ходили за ним по пятам.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсветлана медянцевакласс!!!Александр ФесенкоМужик заслуживает глубочайшего уважения!!!! Надолго ли его хватит?KarmadonОтпустить их в родные леса?.. Х-ха! Где они там найдут халявную жрачку? Вот и вся "лубоф-ф".Элеонора КоганМолодец мужик, спас лисят, и они ему ответили своей любовью!!!Лариса ДормидонтоваМолодец! Спас таких красавиц!Светлана ВойтовичЗдоровья и долгих лет жизни!!!Комментировать
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