Футболист Гранат заявил, что тренер "Спартака" Абаскаль близок к увольнению

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль находится очень близко к своему увольнению, а также отметил, что красно-белым придется тяжело в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА без нападающего Александра Соболева.