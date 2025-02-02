Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Об украинском карателе

В  течение   двух  дней   нам   едва  ли не в  каждом  новостном  выпуске показывали  обыкновенного  украинца, старшего солдата 92-й штурмовой бригады ВСУ Евгения Фабрисенко.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Сразу убивать не надо, нужно по чуть-чуть. Чтобы орал , визжал как свинья. И просил Бога о смерти. И это сделать под запись, чтобы потом показать всем!
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7 час.
М
ММ
Палач должен умирать страшно и долго!
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4 час.
Семен Демин
Почему этот ВСУшники сознался в жутких преступлениях? Все украинские пленные пытаются обелить себя. А этот...?
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2 час.
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