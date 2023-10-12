РФПИ и КНР планируют инвестиции в сельхозпроект на Дальнем Востоке

РИА Новости/Илья Наймушин Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Китаем собирается инвестировать в сельскохозяйственный проект на Дальнем Востоке, заявил в беседе с РЕН ТВ глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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