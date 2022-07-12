Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Прощенко
    Пошёл вон отродье. Тварь продажная.Андрей Макаревич ...
  • liutik Федотова
    Наконец-то поставили на место этого старпера предателя. Давно Путину нужно было принять закон о тех, кто предает роди...Андрей Макаревич ...
  • Галина Назарова
    говорливый кирпич.....Татьяна Васильева...

Без Бодрова не то! Первый официальный трейлер фильма «Брат-3»

Без Бодрова не то! Первый официальный трейлер фильма «Брат-3»

Проект вызывает много вопросов у скептиков.Проект вызывает много вопросов у скептиков.Как только пошли разговоры о том, что фильм «Брат-3» будет запущен в производство, поклонники первых эпизодов начали писать гневные комментарии и хейтить проект.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх