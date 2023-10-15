Врач предупредила об опасности мёда для аллергиков

При этом она отметила, что мёд обладает некоторыми полезными свойствами.фото: unsplash.com/@benyamin_bohlouli--> Врач-терапевт Марина Константинова рассказала, что мёд обладает полезными свойствами, но полноценно заменить лекарство этот продукт не может.
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