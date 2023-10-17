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Новости бизнеса: Сводка новостей из сферы российского бизнеса на 17.10.23 г., Главные новости бизнеса сегодня

Новости бизнеса: Сводка новостей из сферы российского бизнеса на 17.10.23 г., Главные новости бизнеса сегодня

Самые актуальные российские новости бизнеса сегодня, 17.10.23 г.: Вице-премьер Александр Новак допустил стоимость нефти $100 за баррель в 2035 году.

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