Новости бизнеса: Сводка новостей из сферы российского бизнеса на 17.10.23 г., Главные новости бизнеса сегодня

Самые актуальные российские новости бизнеса сегодня, 17.10.23 г.: Вице-премьер Александр Новак допустил стоимость нефти $100 за баррель в 2035 году.
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