В Крыму обвинили НАТО в захвате исторических территорий РФ

Политика НАТО в отношении Украины является захватом исторических территорий России. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
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