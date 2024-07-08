А.И. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств гибели ребенка в Республике Коми

7 июля 2024 года в одном из населенных пунктов Прилузского района Республики Коми на 7-летнюю девочку упала одна из мемориальных плит памятника, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии