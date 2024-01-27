Володин обвинил Байдена, Сунака и Шольца в спонсировании украинского терроризма

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена, главу правительства Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца в спонсировании украинского терроризма.
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