В центре Гамалеи разработали новую технологию для создания вакцин

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при Минздраве России разработали новую платформу для создания вакцин от различных инфекций.
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