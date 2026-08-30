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Спрос на арктическую ипотеку в Мурманской области вырос на 85%

Спрос на арктическую ипотеку в Мурманской области вырос на 85%

Арктическая ипотека в Мурманской области набирает обороты — за год число сделок выросло на 85%. С 268 до 496.

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