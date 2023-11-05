Выборы 2023: три самых активных округа страны

Сегодня граждане Молдовы выбирают примаров и местных советников. На этот час проголосовало около 316 758 избирателей, что составляет около 11,48% от общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей.
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