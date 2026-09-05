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Индия построила первую плотину на реке Инд, подав важный сигнал Пакистану

Индия построила первую плотину на реке Инд, подав важный сигнал Пакистану

Индия приостановила действие Договора о водах реки Инд с Пакистаном и построила первую каменную плотину в Ладакхе, пишет 5 сентября издание India Today.

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