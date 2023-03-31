Политика как она есть

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Украинские ВВС продолжают убивать самолеты и летчиков об «Герани»

Военно-воздушные силы Украины не перестают удивлять. Ранее мы писали о летчике Вадиме Ворошилове, который разменял свой Миг-29, стоимостью в десятки миллионов долларов на пластиковый дрон-камикадзе «Герань-2», стоивший примерно в тысячу раз дешевле.

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