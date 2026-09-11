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Новости Россоши и России

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Дорожные плиты: применение, преимущества перед асфальтом и ключевые параметры

Дорожные плиты: применение, преимущества перед асфальтом и ключевые параметры

Строительство временных и постоянных дорог требует материалов, способных выдерживать значительные нагрузки, воздействие осадков, перепады температур и интенсивное движение транспорта.

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