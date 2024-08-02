Из России в Венгрию доставлена ловушка расплава для АЭС «ПАКШ-2»

Из России в Венгрию по рекам и морю доставлена ловушка расплава для атомной электростанции «Пакш-2». Это устройство устанавливается под корпусом ядерного реактора и должно обеспечить безопасность станции в случае аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии