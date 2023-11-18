Что важно сотруднику кроме размера Заработной платы? Моя многолетняя карьера руководителя в прошлом, и работа с командами в настоящем позволяют мне выделить несколько факторов, наличие которых нужны сотрудникам не меньше, чем достойная зарплата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)