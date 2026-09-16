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Спорт Уик-Энд

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Два мяча за три минуты - «Родина», наконец, прервала серию поражений. «Рубин» едва успел сравнять счет

Два мяча за три минуты - «Родина», наконец, прервала серию поражений. «Рубин» едва успел сравнять счет

Матч в Химках московской «Родины» и казанского «Рубина» завершился вничью - 1:1 во встрече 9-го тура РПЛ.

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