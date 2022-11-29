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Алексей Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты

Алексей Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты

В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", — говорится в публикации.

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