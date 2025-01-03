НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Брисбен (ATP). 1/2 финала. Димитров поборется с Лехечкой, Мпетши Перрикар – с Опелкой

Брисбен (ATP). 1/2 финала. Димитров поборется с Лехечкой, Мпетши Перрикар – с Опелкой

Джованни Мпетши Перрикар встретится с Рейлли Опелкой. Сетка турнира здесь. Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 29 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Иржи Лехечка (Чехия)  Григор Димитров (Болгария) Дата проведения 4 января, 08.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх