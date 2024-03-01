Пресс-секретарь Путина резко высказался о решении Дании прекратить расследование по «Северным потокам» Ирэн ОрлонскаяДмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил свое мнение относительно решения датской полиции по закрытию расследования взрывов на «Северных потоках», назвав его «приближенным к абсурду».