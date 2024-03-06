Немец за 2,5 года вколол себе 217 вакцин от ковида и остался жив и здоров

62-летний мужчина из Германии рассказал, что вколол себе 217 вакцин от коронавируса. За изучение его опыта тут же взялись медики – они хотели понять, вызывает ли гипервакцинация нарушения в работе иммунной системы.
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