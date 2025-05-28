GRL: перепады плотность воды могут резко менять силу Атлантической циркуляции

Британские ученые из Университета Рединга раскрыли неожиданный механизм внутри Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) — системе течений, играющей критическую роль в глобальном климате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии