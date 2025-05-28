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Политика как она есть

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GRL: перепады плотность воды могут резко менять силу Атлантической циркуляции

GRL: перепады плотность воды могут резко менять силу Атлантической циркуляции

Британские ученые из Университета Рединга раскрыли неожиданный механизм внутри Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) — системе течений, играющей критическую роль в глобальном климате.

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