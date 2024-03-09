Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus

Своего рода многоходовку для решения этого вопроса предложили англичане, которые уже давно поставляют Киеву аналогичные ракеты Storm Shadow.
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