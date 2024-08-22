Эмоциональное безмолвие: картины, которые производят неизгладимое впечатление

Человек и его отношения с окружающим миром. Автор: Anna Taut. Замысловатые позы, застывшее безмолвие, чувства, переживания, эмоции – всё это и многое другое неотъемлемая часть картин польского художника Анны Таут (Annа Тaut), которая в своих работах мастерски передала не только царящую вокруг атмосферу меланхолии и грусти, но и ловко отразила отношения человека с окружающим миром.
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